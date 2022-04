Krieg in der Ukraine : Uniklinikum Bonn versorgt schwer verletzte Kinder und ihre Mutter

Café als Begegnungsort eröffnet : Geflüchtete aus der Ukraine treffen Landsleute und Bonner Das neu eröffnete Café in der Brüdergasse möchte Begegnungen schaffen unter allen in Bonn lebenden Menschen mit ukrainischen Wurzeln. Am Eröffnungstag gibt es Musik und Literatur, das soll auch bei den wöchentlichen Terminen so sein.