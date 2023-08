Bonner Marktplatz Ukrainer in Bonn feiern Souveränität ihres Heimatlandes

Die 14-jährige Irena kam im vergangenen Jahr zu Beginn des Krieges zusammen mit ihrem älteren Bruder nach Bonn. Sie beschreibt, dass sie anfangs Heimweh gehabt habe. Wie viele andere sprach auch sie kein Wort Deutsch. Aber sie könne Englisch und sich so verständigen. Mittlerweile sei auch ihre Mutter nachgekommen, und das Heimweh habe sich etwas gelegt. „Es ist gut in Bonn. Es ist eine offene und freundliche Stadt, aber es ist nicht meine Heimatstadt.“ Inzwischen geht sie in Bonn auch zur Schule und hat Freunde gewonnen. „Wenn der Krieg vorbei ist, wollen wir zurück. Aber ich möchte auf jeden Fall den Kontakt zu den Menschen in Bonn halten.“