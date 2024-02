Ukrainische Delegation drei Tage zu Gast Bonner Wissen und Material für die Frontstadt Cherson

Los ging es am Morgen mit einem kurzen Frühstück in der Liebfrauenschule, bei dem sich die Delegation für das Engagement der vielen Bonner Schüler bedankte, die mit finanzieller Unterstützung des Stadtdekanats vor Weihnachten einen Laster mit Geschenken nach Cherson geschickt hatten. Dabei wurde zudem eine Geldspende in Höhe von 1500 Euro an die Ukrainer übergeben. Das Geld ist laut Stadtdekanat für die weiblichen Opfer des Krieges gedacht, die unter Gewalt und Vergewaltigungen als Kriegsmittel leiden und stammt aus den Einnahmen der Engelshütte auf dem Bonner Weihnachtsmarkt.