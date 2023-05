Umfrage von IHK und Kreishandwerkerschaft Regionale Firmen sind mit der Verkehrssituation unzufrieden

Wenn es um Botschaften geht, ist der Absender in der Regel bemüht, es auf den Punkt zu bringen. So haben Industrie- und Handelskammer (IHK) und die Kreishandwerkerschaft Bonn/Rhein-Sieg die Ergebnisse ihrer Umfrage zur Verkehrssituation in Stadt und Kreis mit den Worten „Die Wirtschaft sieht beim Verkehr rot“ überschrieben, offenbar in Anlehnung an den Action-Thriller „Ein Mann sieht rot“ mit Charles Bronson aus den 1970er Jahren. Das verheißt also nichts Gutes.