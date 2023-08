Umfrage zum Abstimmen Welcher Dönerladen in Bonn ist der beliebteste?

Zahlreiche Döner-Imbisse verteilen sich über das Bonner Stadtgebiet. Der General-Anzeiger hat die Bonner im August auf Instagram und Facebook gefragt, wo sie am liebsten Döner in Bonn essen. In die Top Fünf der am häufigsten genannten Imbisse schafften es nach Abschluss der offenen und nicht repräsentativen Umfrage folgende Imbisse: Sefa Beef Döner am Kaiserplatz, Agora bei Schatzi in Bonn-Endenich, Haus des Döners am Friedensplatz, Mangal-Döner in der Poststraße und Nazar in der Bonner Altstadt. In der folgenden finalen Umfrage können Sie bis zum 16. September, 18 Uhr, abstimmen.