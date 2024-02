Umfrage zu „Bönnschen Vierteln“ Viele Bonner kennen das Beteiligungsportal noch nicht

Welches Verkehrsmittel nutzen Sie für alle Wege am häufigsten? Wo parken die vorhandenen Fahrzeuge in der Regel, wenn sie nicht genutzt werden? Wenn Sie Ihr Wohnquartier verändern könnten, was müsste sich ändern? – Diese und weitere Fragen zum individuellen Mobilitätsverhalten in den „Bönnschen Vierteln“ stellten das Büro promediare und das Geografische Institut der Universität Bonn 2000 zufällig ausgewählten Menschen sowohl im Combahnviertel als auch in der Inneren Nordstadt, um den Mitwirkungsprozess „Bönnsche Viertel“ zu evaluieren.