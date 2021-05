Bauarbeiten in Bonn : Umgestaltung der Endenicher Allee in der Kritik

Bonn Anwohnerin gegen den Wegfall von Parkplätzen zwischen Alfred-Bucherer-Straße und Hosenbrücke. Die CDU spricht sich gegen einen Antrag aus, den sie einst mitgetragen hatte.

Dringlichkeitsantrag er CDU

Die CDU hat nun einen Dringlichkeitsantrag in die Bonner Bezirksvertretung (BV) für Dienstag eingebracht mit dem Ziel, zur Ursprungsvariante zurückzukehren, die viele Bürger von dreien als die geeignetste ansahen. Seinerzeit hatte die CDU in der BV einen Änderungsantrag von Rolf Beu (Grüne) zwar mitgetragen. Wie die CDU-Bezirksverordnete Nicole Bonnie dem GA sagte, habe ihre Fraktion Beus Antrag in der damaligen, „chaotisch verlaufenden Sitzung“ anders aufgefasst. „Wir haben ihn so verstanden, dass ein Teil der Straße begrünt werden soll, aber nicht, dass sämtliche Parkplätze auf dieser Seite wegfallen sollen. Andernfalls hätten wir sicher nicht mitgestimmt.“