Umgestaltung des Bonner Rheinufers Die ersten 8,3 Millionen Euro vom Land fließen

Über viele Monate war es still in Sachen geplanter Umbau des Bonner Rheinufers. Die Stadt wies hier und da auf die Bürgerbeteiligung hin. Ansonsten: scheinbar nichts. Nach Angaben der Stadt wurde im Stadthaus allerdings fleißig an der Umsetzung der Siegerentwürfe des Berliner Büros Planorama von 2021 gearbeitet. Und jetzt ist außerdem klar, dass erste Fördermillionen fließen.