Nach Beschwerde über Müll : Gefahr für die Umwelt: Bonnorange priorisiert Anzeigen im Mängelmelder

Anzahl seit Pandemiebeginn drastisch gestiegen : Immer mehr „Schrotträder“ in Bonn und Bad Godesberg Eine Augenweide sind sie nicht, die Schrotträder an Abstellständern in Bad Godesberg. Dass ihre Zahl hier wie in den anderen Stadtbezirken gestiegen ist, zeigt die Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des Bürger Bund Bonn. Ein Grund könnte auch hier die Pandemie sein. Nicht jedes Rad ohne erkennbaren Besitzer landet in der Presse.