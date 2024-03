Lebensraum für den Gartenschläfer Umweltorganisation will in Bonn ein bedrohtes Nagetier retten

Den Bewohnern fällt er weniger auf, da er nachtaktiv ist und kaum Dreck hinterlässt. „Gartenschläfer verbreiten sich auch nicht so explosionsartig, meist nur ein Wurf pro Jahr“, sagt Thiel-Bender. In der Rheinaue und in Tannenbusch sieht man das Nagetier häufiger. Es ist auch als kleiner Bruder vom Siebenschläfer bekannt, sein Markenzeichen: eine schwarze Fellzeichnung um die Augen, auch „Zorro-Maske“ genannt.