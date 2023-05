Verkehrsversuch in Bonn wird länger dauern Umweltspur am Hermann-Wandersleb-Ring soll neu markiert werden

Die Testphase der Umweltspur am Hermann-Wandersleb-Ring, in der das Tiefbauamt Verkehrsdaten sammelt und später auswertet, war ursprünglich bis November angekündigt. Stadtbaurat Helmut Wiesner erklärte im GA-Interview am Montag aber, dass der Versuch noch bis weit über den Herbst hinaus dauern soll: „Die Testbedingungen sind nicht optimal wegen der großen Baustelle der Stadtwerke, die an der Rochusstraße das Fernwärmenetz erweitern.“ Mit den neuen Markierungen rechnet er nach den Sommerferien.