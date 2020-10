Bonn. : „Umzug ist Unfug“

Bonn. Erinnerungen an das Jahr 1999: Bonner wehren sich mit Demonstrationen und anderen Aktionen gegen den Hauptstadtbeschluss von 1991. Die Umzugswagen aber rollten schon.

Als dann die damalige Bundestagspräsidenten Rita Süssmuth (CDU) am 20. Juni 1991 im Bonner Wasserwerk das Abstimmungsergebnis präsentierte, waren die Bonn-Verfechter entsetzt: „Für den Antrag Bundesstaatslösung (Bonn-Antrag) 320 Stimmen, für den Antrag Vollendung der Einheit Deutschlands (Berlin-Antrag) 337 Stimmen, zwei Enthaltungen.“ Im April 1994 wurde daraufhin das Bonn/Berlin-Gesetz verabschiedet, in dem festgelegt wurde, welche Bundesministerien nach Berlin ziehen sollten. Es gab Bonn die Zusage zum Erhalt des Politikstandortes Bonn, für den „der größte Teil der Arbeitsplätze der Bundesministerien (…) erhalten bleibt.“ Zudem darf Bonn seitdem den deutschlandweit einmaligen Namenszusatz „Bundesstadt“ führen. Im Juli 1999 transportierten dann zwei Dutzend Lastwagenzüge etwa 50 000 Kubikmeter Umzugsgut, darunter 11 000 Meter Akten, nach Berlin. So konnte der Bundestag am 6. September 1999 im umgebauten Reichstag seine Arbeit aufnehmen. 20 Jahre später sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in einem Gespräch mit dem GA, dass die Geschichte viel glücklicher verlaufen sei, als sich das irgendjemand damals auch nur hätte träumen lassen, „daran hatte die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer damaligen Hauptstadt Bonn einen entscheidenden Anteil. Dafür kann man dankbar, darauf darf man stolz sein.“