UN-Klimakonferenz SB60 Mit der Erfahrung eines Schamanen bei der Bonner Klimakonferenz

Offiziell ist es nur eine Zwischenkonferenz, aber eine wichtige: Rund 5000 Delegierte kommen noch bis Mitte Juni in Bonn zusammen, um die Weltklimakonferenz COP29 in Baku vorzubereiten. In dieser Zeit debattieren die Vertreter aus mehr als 200 Nationen nicht nur, sondern leben auch kurzzeitig in der Bundesstadt.