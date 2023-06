Francesco La Camera über die UN-Klimakonferenz Wir sind zum Erfolg verdammt

Camera: Deshalb ist die eigentliche Herausforderung in dieser Krise die Zeit. Die geht uns aus. Hätten wir vor 20 Jahren schon massiv umgesteuert, wäre ich heute viel entspannter. Je mehr wir uns noch weiter verspäten, desto größere Anstrengungen müssen folgen. Ich will Ihnen das an einem Beispiel erklären. Wenn ich in drei Stunden die rund 300 Kilometer von Mailand nach Florenz fahren will, aber in der ersten Stunde nur Tempo 60 halte, dann muss ich in den zwei folgenden Stunden schon 120 fahren. Fahre ich in der zweiten Stunde auch nur 60, dann muss ich zum Schluss 180 rasen. Das klappt dann nicht mehr.