Bonner Südstadt : Unbekannte beschädigen geparkte Autos

In der Nacht zum Samstag haben sich Unbekannte an der Kurfürstenstraße in der Bonner Südstadt an mehreren geparkten Autos zu schaffen gemeacht. Nach dem derzeitigen Sachstand beschädigten sie zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 2 Uhr, die Außenspiegel an insgesamt neun Fahrzeugen.