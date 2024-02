Zeugen gesucht Unbekannte brechen in Wohnung am Botanischen Garten ein

In Poppelsdorf sind am Freitagabend Unbekannte in eine Wohnung eines Einfamilienhauses in Poppelsdorf eingebrochen. Nach derzeitigem Stand der Polizeiermittlungen haben sich die Diebe zwischen 19 und 20.45 Uhr durch das Aufhebeln der Wohnungstür Zugang zur Wohnung an der Straße Am Botanischen Garten verschafft.