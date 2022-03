Diebstahl an der B9 : Unbekannte entwenden Bundesadler des Bundesrechnungshofs

Bonn Ein bisschen Zeit brauchte auch das Bundesrechnungshof, um den Diebstahl des Enblems zu bemerken. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Wer in den vergangenen Tagen, Wochen oder sogar Monaten am Bunderechnungshof entlanggelaufen ist, dem ist vielleicht etwas aufgefallen: Der Bundesadler am Haupteingang fehlt. Das gefiederte Symbol der Demokratie ist entwendet worden. Dass irgendetwas am Haupteingang direkt an der B 9 anders aussieht, ist den Mitarbeitern im Januar aufgefallen, sagte Pressesprecher Jens Hamer dem General Anzeiger am Montag.