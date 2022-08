Vorfälle in der Weststadt : Unbekannte lassen in Bonn erneut Luft aus Reifen von SUVs

Bonn Bereits in der Nacht auf Mittwoch wurde in Bonn bei mehreren SUVs Luft aus den Reifen gelassen. Jetzt haben Unbekannte erneut zugeschlagen - wieder wurde ein Bekennerschreiben hinterlassen.

In Bonn wurde an diesem Wochenende erneut an mehreren geparkten SUVs die Luft aus den Reifen gelassen. Wie ein Betroffener dem GA berichtete, hat auch dieses Mal die Gruppierung „The Tyre Extinguishers“ entsprechende Bekennerschreiben an den Fahrzeugen hinterlassen. Ereignet haben sich die Taten vermutlich am Samstag. Die betroffenen Fahrzeuge parkten in der Weststadt. Noch am Sonntag waren nach Angaben des Betroffenen an mehreren Autos die weißen Zettel an der Windschutzscheibe zu finden. Überschrieben ist das Schreiben mit den Worten „Achtung - ihr Spritfresser ist tödlich“. In dem Schreiben heißt es, man habe die Luft aus den Reifen gelassen, weil das Fahren in städtischen Gebieten mit einem „riesigen Fahrzeug“ enorme Folgen für andere habe.