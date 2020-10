An der Waldau : Unbekannte legen auf dem Venusberg einen Baum auf die Straße

An der Waldau

Venusberg Auf dem Venusberg haben zwei bislang Unbekannte einen Baumstamm quer über die Straße An der Waldau gelegt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben auf der Waldau einen Baumstamm auf die Fahrbahn gelegt. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zum Hergang, den die Polizei am Montag mitteilte: Am Donnerstag hatten Zeugen der Polizei gegen 21.30 Uhr auf der Straße An der Waldau einen quer zur Fahrbahn liegenden, etwa 3,5 Meter langen Baumstamm gemeldet. Zwei Verdächtige hatten die Zeugen noch vom Ort des Geschehens weglaufen sehen.