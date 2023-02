Raubüberfall in der Innenstadt : Unbekannte verletzen 26-Jährigen in Bonn mit Messer

Unbekannte verletzen 26-Jährigen in Bonn mit Messer

Raubüberfall in der Innenstadt

Die Polizei sucht nach Zeugen für den versuchten Raub und Messerangriff in der Bonner Innenstadt. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagabend in Bonn einen 26-Jährigen mit einem Messer verletzt, nachdem dieser sein Mobiltelefon nicht hergeben wollte. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei einem Straßenraub in der Bonner Innenstadt ist am Donnerstagabend ein 26-jähriger Mann mit einem Messer verletzt worden. Das berichtet die Polizei Bonn, die Zeugen des Vorfalls sucht.

Zwei bislang unbekannte Männer sollen ihr Opfer demnach unter Vorhalt eines Messers gegen 20.20 Uhr auf der Maximilianstraße zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert haben. Als der 26-Jährige dieser Forderung nicht nachkam, soll ihn einer der Täter mit dem Messer in den Arm gestochen haben, so die Polizei. Die beiden Täter, die daraufhin die Flucht ergriffen hätten, können von dem Geschädigten nicht weiter beschrieben werden. Der Verletzte wurde der Polizei zufolge mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht.