Graffiti in Bonn : Unbekannte zerstören Beethovenporträt

Ein Schlag gegen die Ehre der Streetart-Künstler: Das beliebte Beethoven-Graffiti an der Brüdergasse ist übersprüht worden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Unbekannte haben das beliebte Beethoven-Graffiti an der Unterführung der Brüdergasse beschmiert. Das sorgt für einigen Ärger. Der Schaden durch solchen Vandalismus geht in Bonn in die Tausende.