Angestellte mit Elektroschocker verletzt : Unbekannter versucht, Goldgeschäft in Bonn auszurauben

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagvormittag versucht, ein Goldankaufgeschäft in der Thomas-Mann-Straße auszurauben und eine Mitarbeiterin verletzt. Anschließend floh der Mann, den die Polizei nun mit einer detaillierten Beschreibung sucht.

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag versucht, ein Goldankaufgeschäft in der Bonner Innenstadt auszurauben. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Tatverdächtige das Geschäft in der Thomas-Mann-Straße gegen 10.45 Uhr. Als eine Angestellte ihn ansprach, griff er die 66-Jährige unvermittelt mit einem Elektroschockgerät an. Die Frau wurde bei dem Angriff verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise. Wer am Dienstag in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 10:55 Uhr in der Thomas-Mann-Straße oder den angrenzenden Straßen in der Bonner Innenstadt einen verdächtigen Mann gesehen hat, der mit der Tat in Verbindung stehen könnte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.