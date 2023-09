Auswertung für Bonn und die Region An diesen Unfallstellen kamen Menschen zu Schaden

Interaktiv | Bonn/Region · Die Zahl schwerer Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden, ist in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis deutlich gestiegen. In Bonn kamen vermehrt Radfahrer zu Schaden. Eine Auswertung zeigt, wo es auf den Straßen in der Region gefährlich werden kann.

28.09.2023, 10:58 Uhr

In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis hat die Zahl schwerer Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden kamen, zugenommen. Foto: Benjamin Westhoff

