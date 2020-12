Kostenpflichtiger Inhalt: Autofahrer häufig schuld : Bonn zählt 93 Bahnunfälle in fünf Jahren

Auf der B56 ist Ende November eine Autofahrerin mit einer Stadtbahn der Linie 66 kollidiert. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Auch im Corona-Jahr mit verringertem Pendlerverkehr bleiben Unfälle mit Straßenbahnen in Bonn an der Tagesordnung. Vor allem Autofahrer halten sich nicht an die Verkehrsregeln.