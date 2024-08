Unfalldaten für Bonn und die Region Wo es für Radfahrer und Fußgänger gefährlich wird

Auf den Straßen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis haben sich im Jahr 2023 mehr Unfälle ereignet, bei denen Menschen zu Schaden kamen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg auch die Zahl der Schwerverletzten und Todesfälle. Das zeigt eine Auswertung von Unfalldaten, die der Bund und die Länder in ihrem Unfallatlas veröffentlicht haben. Dieser umfasst rund 270.000 Einträge zu Unfällen auf deutschen Straßen. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden nahm in der Region demnach um 13 Prozent zu. Sprunghaft angestiegen sind Unfälle, bei denen Fußgänger verletzt wurden sowie Alleinunfälle von Radfahrern. Wie die Polizei Bonn mitteilte, verunglückten im vergangenen Jahr auf Bonner Stadtgebiet 656 Radfahrer, 429 Autofahrer und 188 Fußgänger. Die Zahl der verunglückten Nutzer von Elektrokleinstfahrzeugen wie E-Scootern lag bei 78.