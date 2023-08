Verzögerungen auf der Linie 66 Auto und Bahn stoßen am Bertha-von-Suttner-Platz zusammen

Bonn · Ein Auto und eine Stadtbahn sind am Dienstagmittag am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn zusammengestoßen. Auf der Linie 66 kam es zeitweise zu Verzögerungen.

29.08.2023, 15:39 Uhr

Eine Bahn der Linie 66 steht am Bertha-von-Suttner-Platz. (Archivfoto) Foto: GA/Benjamin Westhoff





Aufgrund eines Unfalls am Bertha-von-Suttner-Platz war die Strecke der Linie 66 am Dienstagmittag zeitweise getrennt. Nach Angaben der Stadtwerke Bonn (SWB) waren gegen 13.50 Uhr ein Auto und eine Stadtbahn zusammengestoßen. Der Pkw war einer SWB-Sprecherin zufolge unterwegs in Richtung Beuel und wollte nach links auf die Welschnonnenstraße abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. Die Bahnen fuhren zeitweise nur zwischen Siegburg und dem Konrad-Adenauer-Platz sowie zwischen Bad Honnef und dem Bertha-von-Suttner-Platz. Gegen 14.40 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Verletzt wurde niemand. Ebenfalls eine Streckentrennung gab es am Mittag auf den Linien 61 und 62 wegen eines Rettungswageneinsatzes auf der Hausdorffstraße, wie die SWB berichtet.

(ga)