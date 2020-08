Einsatz am Bertha-von-Suttner-Platz : Straßenbahn rammt Polizeiauto in Bonn

Am Bertha-von-Suttner-Platz ist ein Polizeiauto von einer Linie der Straßenbahn 66 erfasst worden. Foto: Joshua Bung

Bonn Ein Polizeiauto ist am Bertha-von-Suttner-Platz am Dienstag von einer Straßenbahn der Linie 66 erfasst worden. In der Folge kommt es derzeit zu Einschränkungen im Bahn- und Straßenverkehr.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Bertha-von-Suttner-Platz ist ein Polizeiauto am frühen Dienstagabend von einer Straßenbahn der Linie 66 erfasst worden. Eine Beamtin wurde ersten GA-Informationen zufolge mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Schwerverletzte gibt es demnach aber nicht. Es kommt zu Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr.

Der Einsatzwagen der Polizei war in Fahrtrichtung Beuel unterwegs und wollte auf die Sandkaule abbiegen, als er von der Straßenbahn gerammt wurde. Das Auto habe sich nach der Kollision um 90 Grad gedreht.

Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)