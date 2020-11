9000 Euro Sachschaden : Zwei Verletzte bei Unfall an einer Tankstelle in Bonn

Zwei Verletzte bei Unfall an einer Tankstelle in Bonn

Bonn Als ein Autofahrer in Bonn Buschdorf von einem Tankstellengelände auf die Kölnstraße einbiegen wollte, krachte es. Beide Fahrer wurden verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Bonn-Buschdorf wurden zwei Personen verletzt. Wie die Polizei ermittelte, wollte ein 45-jähriger Autofahrer gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto von einem Tankstellengelände an der Kölnstraße in den fließenden Verkehr einfahren.