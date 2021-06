Fahrer verletzt : Auto fährt auf der A555 in Höhe Buschdorf auf Lkw auf

Bonn Am Mittwoch kam es zu einem Auffahrunfall auf der A555 bei Bonn. In Höhe des Stadtteils Buschdorf fuhr ein Auto auf einen Lkw auf. Die Autobahn war vorübergehend gesperrt.

Am frühen Mittwochnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall auf der A555 in Höhe Bonn-Buschdorf. Wie die Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilte, war ein Auto auf einen Lkw aufgefahren. Dieser schleifte das Fahrzeug dann mit. Anschließend pralle es in die Mittelschutzplanke. Der Autofahrer kam in ein Krankenhaus.