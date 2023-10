Unfall auf A565 Langer Stau im Feierabendverkehr in Bonn

Gegen 15.45 Uhr sind am Dienstag zwei Fahrzeuge auf der A565 im Abschnitt zwischen Endenicher Straße und Autobahnkreuz Bonn-Nord in nördlicher Fahrtrichtung miteinander kollidiert. Laut Leitstelle der Feuerwehr waren ein Auto und ein Roller in den Unfall verwickelt. Personen wurden nicht verletzt, wie es zunächst aus der Leitstelle hieß. Vor Ort musste die Polizei die Unfallstelle absperren. Nach GA-Informationen fuhren zwei Rettungswagen zur Unfallstelle, die abgesperrt wurde.