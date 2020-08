Unfall auf Kölnstraße in Bonn : 45-Jähriger wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Unfall auf Kölnstraße in Bonn

Ein 45-Jähriger ist in Bonn wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Foto: picture alliance/dpa/David-Wolfgang Ebener

Bonn Das Bonner Amtsgericht hat einen 45-jährigen Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung zu einer Strafe von 900 Euro verurteilt. Er hatte beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen, der später starb.

Letztlich war es offenbar ein minimaler Fehler des Autofahrers, der zum Tod eines Motorradfahrers führte. Vor dem Bonner Amtsgericht musste sich seit Ende vergangener Woche ein 45-jähriger ehemaliger Abschleppunternehmer wegen fahrlässiger Tötung verantworten, weil er beim Linksabbiegen nicht die notwendige Aufmerksamkeit hat walten lassen und so einem ihm auf dem Bike entgegenkommenden Familienvater die Vorfahrt nahm . Nun ist der Mann zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt worden.

Zwei Tage nach dem schweren Unfall am 3. Oktober 2017 verlor der 42-Jährige in der Uniklinik sein Leben. Das Unfallopfer war mit seiner grünen Kawasaki Ninja in die Seite des abbiegenden Mercedes-SUV gerast. Kurz nach dem Unfall kam zunächst der Verdacht auf, dass der Verunglückte sich mit einem Freund ein Rennen geliefert haben könnte: Dafür sah das Gericht allerdings keinerlei Anhaltspunkte mehr.