Unfall in Bonn-Auerberg : Autofahrer erfasst 16-Jährige und fährt davon

Unfall in Bonn-Auerberg

Auerberg Bei einem Unfall in Bonn-Auerberg ist am Dienstagmorgen eine 16-Jährige von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise.

Ein Autofahrer soll am Dienstagmorgen in Bonn eine 16-Jährige an einem Fußgängerüberweg erfasst haben und anschließend davongefahren sein. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.