B9/Marie-Schlei-Allee : Auto kollidiert mit Bahn der Linie 16 in Bonn

Auto kollidiert mit Bahn der Linie 16 in Bonn

Auf der Kreuzung Marie-Schlei-Allee/Bad Godesberger Allee ist ein Auto in die Linie 16 gefahren. Foto: Axel Vogel

Bonn Ein Auto ist am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung der B9 zur Marie-Schlei-Allee in eine Bahn der Linie 16 gefahren. Es kam zu Einschränkungen im Bahnverkehr und Staus im Berufsverkehr.

Am Donnerstagmorgen hat es einen Unfall auf der Kreuzung B9/Marie-Schlei-Allee in Bonn gegeben. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein Auto auf Höhe Friedrich-Ebert-Stiftung in eine Bahn der Linie 16. Wie die Stadtwerke Bus und Bahn auf Twitter mitteilten, kam es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr.