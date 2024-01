A562 in Bonn Schwerer Unfall auf der Südbrücke Richtung Ramersdorf

Derzeit fließt der Verkehr auf der A562 am Beginn der Brücke in Richtung Ramersdorf nur einspurig. In Fahrtrichtung Ramersdorf und Königswinter war es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Aus derzeit noch unbekannten Gründen war ein 62-jähriger Autofahrer mit der Betonschutzwand zwischen seiner und der Gegenspur kollidiert.