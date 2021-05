Unfall in Bonn : Autofahrer prallt beim Abbiegen gegen Laternenmast

Bonn Die Polizei ist am Mittwochnachmittag zu einem Unfall an der Kreuzung der Meckenheimer und der Poppelsdorfer Allee zu einem Unfall ausgerückt. Ein Autofahrer war beim Abbiegen gegen einen Laternenmast geprallt.

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag an der Meckenheimer Allee gegen einen Laternenmast geprallt. Der Mann war nach Auskunft der Polizei auf der Poppelsdorfer Allee unterwegs und wollte dann an der Meckenheimer Allee nach links Richtung Poppelsdorf abbiegen. Dabei geriet er nach ersten Angaben auf nasser Straße ins Rutschen und prallte gegen den Mast. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.