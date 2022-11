Unfall in der Bonner Innenstadt : Radfahrerin wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Unfall in der Bonner Innenstadt

Am Bonner Wittelsbacherring ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: ACG, Kl. 8b

Bonn Auf dem Wittelsbacherring in Bonn hat ein Autofahrer eine Radfahrerin angefahren. Die Frau erlitt schwer Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstagabend in Bonn von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr die 21-Jährige gegen 20.20 Uhr auf geraudeaus dem Wittelsbacherring, als ein 28-jähriger Autofahrer nach rechts auf den Beethovenplatz einbiegen wollte. Dabei missachtete er die Vorfahrt der Radfahrerin und stieß mit der Frau zusammen.