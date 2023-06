Unfall auf Pfarrer-Schneider-Straße Autofahrerin durchbricht Garagenwand in Bonn-Dransdorf - zwei Verletzte

Zwei Frauen haben in der Nacht zu Sonntag mit einem Auto in Bonn-Dransdorf eine Garagenwand durchbrochen. Beide seien hierbei leicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Bonner Polizei am Sonntagvormittag. Die 52-jährige Fahrerin des Audis war nach Informationen von Einsatzkräften vor Ort um kurz nach Mitternacht auf der Pfarrer-Schneider-Straße durch ein Metalltor gefahren. Dabei habe die Frau eine Hauswand touchiert und die Garagenwand durchbrochen. Ob es sich um ihre eigene Garage handelte, ist unklar. Das Tor der Garage habe vermutlich bereits offen gestanden und sei deshalb auch nicht beschädigt worden.