Unfall in Bonn-Kessenich : Autofahrer kracht nach Flucht vor Polizei gegen Laternen

Unfall in Bonn-Kessenich

In Bonn hat ein Autofahrer am frühen Montagmorgen einen Unfall gebaut. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bonn Ein 29-jähriger Autofahrer ist am frühen Montagmorgen in Bonn-Kessenich durch seine Fahrweise aufgefallen. Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, ergriff er die Flucht.

Ein Autofahrer ist am frühen Montagmorgen in Bonn-Kessenich durch seine Fahrweise aufgefallen. Nach Angaben der Polizei soll der 29-Jährige mit seinem BMW zu schnell unterwegs gewesen sein. Als die Polizei den Mann anhalten und kontrollieren wollte, soll er dann die Flucht ergriffen und einen Unfall gebaut haben. Bei seinem Versuch, der Polizei zu entkommen, fuhr der Mann an der Schnittstelle zwischen der Karl-Barth-Straße und dem Langwertweg gegen Laternen.