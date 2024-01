A562 in Bonn Lang anhaltende Staus nach schwerem Unfall auf der Südbrücke

Am Mittwochmittag kurz vor 12 Uhr hat ein Autounfall für erhebliche Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der Bonner Südbrücke der A562 in Richtung Ramersdorf gesorgt. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer wurde bei der Kollision mit der dort installierten Betonschutzwand zwischen seiner und der Gegenspur schwer verletzt. Die Gründe, warum es zu dem Unfall kam, waren am Mittwoch weiter unklar.