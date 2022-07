Zusammenstoß in Castell : Bekiffter Fahrschüler bei Unfall in Bonn involviert

Bonn Die Polizei ist am Mittwoch zu einem Unfall zwischen einem Fahrschüler und einem weiteren Autofahrer ausgerückt. Dabei ergaben sich bei dem Fahrschüler Hinweise auf Drogen.

Die Polizei Bonn ist am Mittwochmittag gegen 12 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Autofahrer und einem Fahrschüler in Bonn-Castell ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 33-jährige Fahrschüler an der Ampel Ecke Graurheindorfer Straße/Nordstraße seinen Wagen abgewürgt. Daraufhin soll der 48 Jahre alte Fahrer in einem nachfolgenden Auto leicht auf das Fahrschulauto aufgefahren sein.