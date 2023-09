Unfall in Bonn-Endenich Auto fährt Fahrradfahrerin an und verletzt diese schwer

Bonn-Endenich · Am Donnerstagabend ist eine Radfahrerin in Bonn-Endenich von einem Fahrzeug erfasst worden. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

28.09.2023, 20:35 Uhr

„Auf dem Hügel“ in Bonn-Endenich ist eine Fahrradfahrerin von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Carsten Rehder





Von Dierk Himstedt