Unfall am Berliner Platz Straßenbahn der Linie 66 und Auto stoßen zusammen

Bonn · Eine Straßenbahn der Linie 66 und ein Auto wurden am Berliner Platz in einen Unfall verwickelt. Die Straßenbahnstrecke musste am Nachmittag zeitweise gesperrt werden.

22.08.2023, 17:11 Uhr

Eine Straßenbahn der Linie 66 in Bonn. (Archivaufnahme) Foto: Benjamin Westhoff





Bei einem Unfall am Berliner Platz ist eine Straßenbahn der Linie 66 mit einem Auto zusammengestoßen. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei am Dienstagnachmittag. Bei dem Zusammenprall wurde nach ersten Informationen niemand verletzt, an dem beteiligten Auto entstand ein Blechschaden. Laut SWB-Sprecherin Stefanie Zießnitz habe es sich um eine leichte Kollision gehandelt. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden #Linie61 #Linie62 #Linie66 * Unfall Berliner Platz * Streckentrennung * (H) Stadthaus der Linie 66 kann nicht bedient werden. Bitte nutzen Sie zwischen Bonn Hbf und B.-v.-Suttner-Platz die Linie 62. Linie 66 fährt ab B.-v.-Suttner-Platz Ri. Siegburg & ab (H) Hbf Ri. Bad Honnef. — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) August 22, 2023 Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Während der Unfallaufnahme konnte die Haltestelle Stadthaus nicht von der Linie 66 angefahren werden. Die SWB bat Fahrgäste, zwischen Haltestelle Bonn Hauptbahnhof und Bertha-von-Suttner-Platz die Linie 62 zu nutzen. Die Linie 66 wurde kurzzeitig getrennt und fuhr ab dem Bertha-von-Suttner-Platz Richtung Siegburg und ab dem Hauptbahnhof Richtung Bad Honnef. Nach der erfolgten Unfallaufnahme wurde die Sperrung aufgehoben und die SWB teilten mit: „Die Linie 66 fährt wieder durchgehend von Bad Honnef bis Siegburg und zurück.“

(ga)