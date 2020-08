Fahrt unter Drogeneinfluss : Zeuge stellt 24-Jährigen nach Unfallflucht in Bonn

Zeuge stellt 24-Jährigen nach Unfallflucht in Bonn

Am Freitagmorgen flüchtete ein 24-Jähriger nach einem Unfall. (Symbolbild) Foto: dpa

Bonn Nach einem Unfall an der Römerstraße in Bonn ist ein 24-Jähriger zu Fuß geflohen. Ein Zeuge verfolgte ihn den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer und stellte ihn. Bei dem Unfallwagen machte die Beamten weitere Entdeckungen.

Ein aufmerksamer Zeuge hat einen 24-Jährigen verfolgt und festgehalten, der zuvor einen Unfall verursacht und dann zu Fuß geflüchtet ist. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei der 24-Jährige bereits am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr auf der Kölnstraße in Richtung Auerberg mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei geparkten Autos zusammen gestoßen.