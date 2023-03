Polizei und Rettungsdienst alarmiert Zwei Autos kollidieren auf der Justus-von-Liebig-Straße in Bonn

Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr sind auf der Justus-von-Liebig-Straße zwei Autos kollidiert. Aufgrund dessen staute sich der Verkehr auf der Straße. Die Fahrspur in Richtung Roisdorf wurde durch die beschädigten Autos blockiert. Der Verkehr konnte über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbeifahren.