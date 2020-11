Pkw-Kollision in Bonn : 59-Jähriger nimmt Toyota auf der Kölnstraße die Vorfahrt

Am Donnerstagabend stießen auf der Kölnstraße in Höhe der Kreuzung zur Kopenhagener Straße zwei Pkw zusammen. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Am Donnerstagabend kollidierten auf der Kölnstraße in Bonn zwei Pkw miteinander. Ein 59-Jähriger hat beim Abbiegen vermutlich einen entgegenkommendes Toyota übersehen.

Gegen 19.30 Uhr am Donnerstagabend ist es auf der Kölnstraße in Bonn an der Kreuzung mit der Kopenhagener Straße zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Laut Polizeiangaben fuhr ein 59-jähriger Audi-Fahrer in Richtung Innenstadt und wollte in die Kopenhagener Straße einbiegen. Dabei hatte er vermutlich eine entgegenkommende 25-jährige Toyota-Fahrerin und ihren Beifahrer übersehen.