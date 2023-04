Unfall in Schwarzrheindorf E-Scooter-Fahrer verletzt 70-jährigen Jogger lebensgefährlich

Ein schwerer Unfall hat sich auf dem Von-Hobe-Damm in Höhe des Jüdischen Friedhofs am Donnerstagmorgen in Schwarzrheindorf ereignet. Der 50-jährige Fahrer eines E-Scooters rammte gegen 7.40 Uhr einen in Richtung Beuel joggenden Rentner. Der 70-Jährige fiel zu Boden und verletzte sich lebensgefährlich, wie die Polizei Bonn am Donnerstag mitteilte.