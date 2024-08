Unfall in Bonn-Holzlar Was an Elektro-Rädern gefährlich ist

In Holzlar ist am Sonntag ein Pedelec-Fahrer schwer verunglückt. „Der Verletzte befindet sich weiterhin im Krankenhaus“, teilte Polizeisprecher Michael Beyer am Mittwoch mit. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, ermittle derzeit noch das Verkehrskommissariat der Bonner Polizei. Bisher gehen die Beamten jedoch davon aus, dass es sich um einen Alleinunfall handle – sprich, dass keine weiteren Personen an dem Unglück beteiligt waren.