Wartezeit für Autofahrer : Unfall und Stau am Kreuz Bonn Nord

Bonn Am Dienstagmorgen staut sich der Verkehr auf den Autobahnen 565 und A555 aufgrund eines Verkehrsunfalls. Autofahrer müssen mit einer längeren Wartezeit am Kreuz Bonn Nord rechnen.

Zwischen dem Kreuz Bonn-Nord und Bonn Tannenbusch ist es am Dienstagmorgen zu einem LKW-Unfall gekommen. Nach dem Unfall ist dort nur ein Fahrstreifen frei, weshalb sich der Verkehr am Autobahnkreuz Bonn Nord derzeit in alle Richtungen staut. Verkehrsteilnehmer, die den Weg über die A565 oder A555 nehmen, müssen mit mehreren Kilometern Stau rechnen. Auf der A565 in Richtung Meckenheim kann die Verzögerung bis zu 45 Minuten betragen.