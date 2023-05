4375 Fälle im Jahr 2022 Wenn Autofahrer die Flucht ergreifen und Verletzte zurück lassen

Nach dem schweren Verkehrsunfall in der vergangenen Woche auf dem Venusberg ist das 69-jährige Unfallopfer am Freitag in einem Bonner Krankenhaus operiert worden und dort nach Angaben der Polizei weiter in Behandlung. Die Frau sei aber nicht mehr in einem kritischen Zustand, berichtet Pressesprecher Simon Rott. Ein 32-Jähriger hatte die 69 Jahre alte Frau am Donnerstagabend im Haager Weg angefahren. Anschließend fuhr er ohne Hilfeleistung davon. Ein aus Düsseldorf herbeigerufenes speziell geschultes Verkehrsunfall-Team konnte den mutmaßlichen Unfallfahrer nach mehrstündiger Ermittlungsarbeit noch in der Nacht in einem nahegelegenen Hotel festnehmen.