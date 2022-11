Polizei Bonn bittet um Hinweise : 17-Jährige Radfahrerin wird angefahren - Autofahrerin flüchtet

Eine 17-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall in Bonn-Castell verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Sauer

Bonn Eine 17-jährige Radfahrerin wurde am Freitag von einem Auto angefahren. Die Autofahrerin erkundigte sich nach ihrem Zustand, fuhr dann aber davon. Die Polizei bittet auf der Suche nach der Frau um Hinweise.

Die Polizei fahndet nach einer Fahrerin eines schwarzen Autos, die am Freitag an der Anschlussstelle Bonn-Auerberg in Bonn-Castell eine Radfahrerin angefahren haben soll. Die Autofahrerin fuhr vom Unfallort weg, ohne ihre Personalien anzugeben.